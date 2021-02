Coppa Italia, le pagelle di Atalanta-Napoli: disastro Maksimovic (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCoppa Italia – Il Napoli è uscito sconfitto per 3-1 dal match di Bergamo compromettendo di fatto la Finale della competizione. Queste le pagelle degli azzurri: Ospina 6 – Non può nulla sui gol. Ci mette una pezza quando può. Di Lorenzo 5 – Centrale o terzino? Questo era il dubbio di Gattuso. Alla fine l’ex Empoli viene schierato nel suo ruolo naturale. Non riesce mai ad arginare le offensive di Gosens e si lascia sorprendere dallo stesso. Poca spinta in fase offensiva. Rrahmani 4,5 – Meglio del suo compagno di reparto solo per i troppi demeriti di Maksimovic. Sembra non riuscire a reggere la pressione di una grande squadra. Fa troppa fatica. Maksimovic 4 – Un completo disastro. Riesce a metterci lo zampino su tutti i gol ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Ilè uscito sconfitto per 3-1 dal match di Bergamo compromettendo di fatto la Finale della competizione. Queste ledegli azzurri: Ospina 6 – Non può nulla sui gol. Ci mette una pezza quando può. Di Lorenzo 5 – Centrale o terzino? Questo era il dubbio di Gattuso. Alla fine l’ex Empoli viene schierato nel suo ruolo naturale. Non riesce mai ad arginare le offensive di Gosens e si lascia sorprendere dallo stesso. Poca spinta in fase offensiva. Rrahmani 4,5 – Meglio del suo compagno di reparto solo per i troppi demeriti di. Sembra non riuscire a reggere la pressione di una grande squadra. Fa troppa fatica.4 – Un completo. Riesce a metterci lo zampino su tutti i gol ...

acmilan : ??? #OnThisDay in 1993, a 3-0 win in the Coppa Italia derby ?? @JP_Papin e @GullitR in gol per la vittoria nel Derby… - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! Tutti insieme, ragazzi! ?? Con ???????????????????????????? e #????????????????????????! ?? ???? LIVE MATCH ?… - juventusfc : Tutti su @JuventusTV per gli Highlights di #JuveInter ?? - ivailoAA : RT @TeamCRonaldo: OFFICIAL: Juventus will face Atalanta in the Coppa Italia final in May. - pol2187 : RT @Toccoditacco10: Complimenti all'Atalanta: due finali di Coppa Italia in tre anni. Bravini anche noi dai: 6 finali in 7 anni. -