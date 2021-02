Coppa Italia, l’Atalanta batte il Napoli e raggiunge la Juve in finale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) BERGAMO (ITALPRESS) – l’Atalanta raggiunge la Juventus nella finale di Coppa Italia. La squadra di Gasperini si impone nel doppio confronto con il Napoli, prendendosi meritatamente la gara di ritorno per 3-1 dopo lo 0-0 dell’andata. Zapata e Pessina (doppietta) permettono ai nerazzurri di giocarsi nuovamente il trofeo dopo la finale persa con la Lazio nel 2019. Prosegue il momento negativo per Gattuso che paga le pesanti assenze di Koulibaly e Manolas. Dopo soli 10 giri d’orologio è Duvan Zapata a sbloccare il risultato con un destro potentissimo da fuori area. Passano altri 6 minuti e l’Atalanta raddoppia: sempre Zapata protagonista, questa volta con un assist a servire Pessina, che batte Ospina da due passi. La ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) BERGAMO (ITALPRESS) –lantus nelladi. La squadra di Gasperini si impone nel doppio confronto con il, prendendosi meritatamente la gara di ritorno per 3-1 dopo lo 0-0 dell’andata. Zapata e Pessina (doppietta) permettono ai nerazzurri di giocarsi nuovamente il trofeo dopo lapersa con la Lazio nel 2019. Prosegue il momento negativo per Gattuso che paga le pesanti assenze di Koulibaly e Manolas. Dopo soli 10 giri d’orologio è Duvan Zapata a sbloccare il risultato con un destro potentissimo da fuori area. Passano altri 6 minuti eraddoppia: sempre Zapata protagonista, questa volta con un assist a servire Pessina, cheOspina da due passi. La ...

