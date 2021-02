Coppa Italia: Juve in finale, l’ora di Atalanta-Napoli. Biathlon: Mondiali al via con la staffetta mista (Di mercoledì 10 febbraio 2021) È la Vecchia Signora la prima finalista della Coppa Italia 2020-2021. La Juventus ha pareggiato 0-0 con l’Inter nella semifinale di ritorno, dopo aver vinto 2-1 quella di andata a Milano. E adesso attende la vincente tra Atalanta e Napoli che si sfideranno stasera 10 febbraio. Nulla da fare per l’Inter, quindi. I nerazzurri pagano la sconfitta a San Siro, non riuscendo a ribaltare il risultato nella gara all’Allianz Stadium. Gattuso e Gasp, tocca a voi Una prova tosta da parte della squadra di Pirlo, che nonostante tanta pressione da parte dell’agguerrito gruppo di Conte, è riuscita a tener serrate le linee concedendo davvero poche opportunità per provare a rimettere in bilico il risultato. La Juve ora se la vedrà con la vincente di ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 10 febbraio 2021) È la Vecchia Signora la prima finalista della2020-2021. Lantus ha pareggiato 0-0 con l’Inter nella semidi ritorno, dopo aver vinto 2-1 quella di andata a Milano. E adesso attende la vincente trache si sfideranno stasera 10 febbraio. Nulla da fare per l’Inter, quindi. I nerazzurri pagano la sconfitta a San Siro, non riuscendo a ribaltare il risultato nella gara all’Allianz Stadium. Gattuso e Gasp, tocca a voi Una prova tosta da parte della squadra di Pirlo, che nonostante tanta pressione da parte dell’agguerrito gruppo di Conte, è riuscita a tener serrate le linee concedendo davvero poche opportunità per provare a rimettere in bilico il risultato. Laora se la vedrà con la vincente di ...

