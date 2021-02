Coppa Italia, Gattuso: “Bisogna ritrovare l’entusiasmo” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCoppa Italia – L’Atalanta accede alla Finale della competizione dovrà affronterà la Juventus. La partita di ritorno con il Napoli ha messo in evidenza, ancora di più, i limiti di questa squadra. Questo il commento del tecnico azzurro Gennaro Gattuso: “Atalanta nettamente migliore. Abbiamo fatto fatica. Nel secondo tempo abbiamo creato qualcosina ma potevamo fare meglio. Qualche altra squadra avrebbe preso 4 o 5 gol contro quest’Atalanta. Non è un alibi. Bisogna andare avanti e tenere la testa. Bisogna ritrovare l’entusiasmo”. Ho cambiato modulo nel secondo tempo perché Insigne nel primo tempo non trovava spazi. Nel secondo ho provato a cambiare modulo per provare a creare superiorità numerica. Abbiamo giocato con due centrali che non ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’Atalanta accede alla Finale della competizione dovrà affronterà la Juventus. La partita di ritorno con il Napoli ha messo in evidenza, ancora di più, i limiti di questa squadra. Questo il commento del tecnico azzurro Gennaro: “Atalanta nettamente migliore. Abbiamo fatto fatica. Nel secondo tempo abbiamo creato qualcosina ma potevamo fare meglio. Qualche altra squadra avrebbe preso 4 o 5 gol contro quest’Atalanta. Non è un alibi.andare avanti e tenere la testa.”. Ho cambiato modulo nel secondo tempo perché Insigne nel primo tempo non trovava spazi. Nel secondo ho provato a cambiare modulo per provare a creare superiorità numerica. Abbiamo giocato con due centrali che non ...

