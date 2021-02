Coppa Italia, Gasperini: “Ci hanno concesso molti spazi” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCoppa Italia – L’Atalanta accede alla Finale della competizione dovrà affronterà la Juventus. La partita di ritorno con il Napoli ha messo in evidenza, ancora di più, i limiti di questa squadra. Questo il commento del tecnico bergamasco Giampiero Gasperini: “Il Napoli è una squadra forte e quando attacca lo fa in modo pericoloso. Sapevamo che avremmo dovuto soffrire molto però con i tanti spazi concessosi sul 2-1 siamo riusciti a fare il terzo gol e mettere la gara in sicurezza. Pessina è straordinario. Ci sta dando moltissimo e sarà utile anche per la nazionale. I ragazzi sono stati veramente straordinari. Era difficile contro un Napoli forte e motivato. Abbiamo grande adrenalina e tanta voglia di fare. Non vediamo l’ora di affrontare il Real Madrid. Ci ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’Atalanta accede alla Finale della competizione dovrà affronterà la Juventus. La partita di ritorno con il Napoli ha messo in evidenza, ancora di più, i limiti di questa squadra. Questo il commento del tecnico bergamasco Giampiero: “Il Napoli è una squadra forte e quando attacca lo fa in modo pericoloso. Sapevamo che avremmo dovuto soffrire molto però con i tantisi sul 2-1 siamo riusciti a fare il terzo gol e mettere la gara in sicurezza. Pessina è straordinario. Ci sta dandossimo e sarà utile anche per la nazionale. I ragazzi sono stati veramente straordinari. Era difficile contro un Napoli forte e motivato. Abbiamo grande adrenalina e tanta voglia di fare. Non vediamo l’ora di affrontare il Real Madrid. Ci ...

