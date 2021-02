Coppa Italia, Atalanta-Napoli finisce 3-1. Azzurri eliminati (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Coppa Italia, l’Atalanta elimina il Napoli finisce in semifinale il cammino del Napoli in Coppa Italia, in finale sarà l’Atalanta a sfidare la Juventus all’Olimpico. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 10 febbraio 2021), l’elimina ilin semifinale il cammino delin, in finale sarà l’a sfidare la Juventus all’Olimpico. … L'articolo proviene da Forz.net.

acmilan : ??? #OnThisDay in 1993, a 3-0 win in the Coppa Italia derby ?? @JP_Papin e @GullitR in gol per la vittoria nel Derby… - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! Tutti insieme, ragazzi! ?? Con ???????????????????????????? e #????????????????????????! ?? ???? LIVE MATCH ?… - juventusfc : Tutti su @JuventusTV per gli Highlights di #JuveInter ?? - Ticinonline : Freuler e l'Atalanta raggiungono la Juve in finale #coppaitalia #atalanta #freuler - OfficialRei7 : @Gio16697 @SalGal1899 Fino a qualche mese era la riserva pure di Malinovsky non di Gomez o Ilicic. Probabilmente ha… -