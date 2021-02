Coppa Italia, Atalanta-Napoli 3-1: voti, highlights e tabellino (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La partita di Coppa Italia, Atalanta-Napoli si è conclusa 3-1 con gli orobici che in finale sfideranno la Juventus 90? di forti emozioni in questo mercoledì dedicata alla seconda partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia. Atalanta-Napoli è finita con una vittoria per gli orobici che sono riusciti a passare in finale per la L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La partita disi è conclusa 3-1 con gli orobici che in finale sfideranno la Juventus 90? di forti emozioni in questo mercoledì dedicata alla seconda partita di ritorno della semifinale diè finita con una vittoria per gli orobici che sono riusciti a passare in finale per la L'articolo proviene da Inews.it.

acmilan : ??? #OnThisDay in 1993, a 3-0 win in the Coppa Italia derby ?? @JP_Papin e @GullitR in gol per la vittoria nel Derby… - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! Tutti insieme, ragazzi! ?? Con ???????????????????????????? e #????????????????????????! ?? ???? LIVE MATCH ?… - juventusfc : Tutti su @JuventusTV per gli Highlights di #JuveInter ?? - condorbox : Coppa Italia, Atalanta-Napoli 3-1: nerazzurri in finale #news - Titty66Santa : RT @ilciccio67: Su Rai sport non potevano non ricordare che l'ultima volta che la Juve ha incontrato l'Atalanta in coppa Italia ha perso 3… -