Coppa Italia, Atalanta-Napoli 3-1: serata di gloria per Pessina, Dea in finale! A Bergamo va di scena la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Napoli. Al Maradona la sfida era terminata sullo 0-0. Primo tempo assolutamente a senso unico. Il Napoli non è mai in partita e rende facile la vita all'Atalanta che, pur con qualche defezione, non fa fatica a impensierire gli spaesati

