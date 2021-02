Coppa Italia, Atalanta-Napoli 3-1: nerazzurri in finale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Adnkronos) – Atalanta in finale di Coppa Italia contro la Juventus. I nerazzurri battono 3-1 il Napoli nel ritorno della seconda semifinale e, dopo lo 0-0 dell’andata, si qualificano per la sfida che il 19 maggio, a Milano, assegnerà il trofeo. I bergamaschi indirizzano la gara con un avvio folgorante. Al 10?, Zapata sblocca il risultato con un destro potente e preciso da 20 metri: l’attaccante, ignorato dai difensori partenopei, ha il tempo di mirare e battere Ospina per l’1-0. Passano 6 minuti e l’Atalanta concede il bis con una splendida manovra corale. Zapata, stavolta, si trasforma in suggeritore e libera Pessina davanti alla porta: tocco elementare, 2-0 al 16?. Il Napoli è alle corde dopo il primo quarto d’ora infernale ma ha il ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Adnkronos) –indicontro la Juventus. Ibattono 3-1 ilnel ritorno della seconda semie, dopo lo 0-0 dell’andata, si qualificano per la sfida che il 19 maggio, a Milano, assegnerà il trofeo. I bergamaschi indirizzano la gara con un avvio folgorante. Al 10?, Zapata sblocca il risultato con un destro potente e preciso da 20 metri: l’attaccante, ignorato dai difensori partenopei, ha il tempo di mirare e battere Ospina per l’1-0. Passano 6 minuti e l’concede il bis con una splendida manovra corale. Zapata, stavolta, si trasforma in suggeritore e libera Pessina davanti alla porta: tocco elementare, 2-0 al 16?. Ilè alle corde dopo il primo quarto d’ora infernale ma ha il ...

