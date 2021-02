Coppa Italia, Atalanta-Napoli 3-1: i bergamaschi staccano il pass per la finale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Napoli di Gattuso perde ancora ma questa volta la sconfitta costa la finale di Coppa Italia, raggiunta da una Atalanta in formissima. Basta un primo tempo esemplare per decidere i conti: Zapata e Pessina hanno battuto due volte il portiere azzurro Ospina. Nella ripresa torna bene in campo il Napoli, che la riapre con l’ennesimo centro stagionale di Lozano. Ma tutto questo non basta perchè ancora Pessina, serata da non dimenticare per lui, scavalca con un tocco sotto l’estremo difensore. Notte fonda per il Napoli, festa per i bergamanschi. Come è andata la gara? Tornano a bussare alla porta del Napoli problemi ormai più che evidenti. Problemi di impostazione e di tattica, svarioni difensivi spesso decisivi e troppa disattenzione in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ildi Gattuso perde ancora ma questa volta la sconfitta costa ladi, raggiunta da unain formissima. Basta un primo tempo esemplare per decidere i conti: Zapata e Pessina hanno battuto due volte il portiere azzurro Ospina. Nella ripresa torna bene in campo il, che la riapre con l’ennesimo centro stagionale di Lozano. Ma tutto questo non basta perchè ancora Pessina, serata da non dimenticare per lui, scavalca con un tocco sotto l’estremo difensore. Notte fonda per il, festa per i bergamanschi. Come è andata la gara? Tornano a bussare alla porta delproblemi ormai più che evidenti. Problemi di impostazione e di tattica, svarioni difensivi spesso decisivi e troppa disattenzione in ...

