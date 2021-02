Coppa Italia, Atalanta - Napoli 3 - 1: Gasperini in finale contro la Juve (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sarà Atalanta - Juventus la finale di Coppa Italia 2020/2021. Dopo lo 0 - 0 dell'andata, la squadra di Gasperini ha battuto 3 - 1 il Napoli nella semifinale di ritorno, conquistando il pass per l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Saràntus ladi2020/2021. Dopo lo 0 - 0 dell'andata, la squadra diha battuto 3 - 1 ilnella semidi ritorno, conquistando il pass per l'...

acmilan : ??? #OnThisDay in 1993, a 3-0 win in the Coppa Italia derby ?? @JP_Papin e @GullitR in gol per la vittoria nel Derby… - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! Tutti insieme, ragazzi! ?? Con ???????????????????????????? e #????????????????????????! ?? ???? LIVE MATCH ?… - juventusfc : Tutti su @JuventusTV per gli Highlights di #JuveInter ?? - giangio87 : RT @pietro00112: Antonio Conte skills 2020/21: Ottavi di CL? Finale Coppa Italia ? Dito nel culo? - ItaSportPress : Atalanta, Percassi esulta: 'Stiamo vivendo qualcosa di importante' - -