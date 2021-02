Coppa Italia, Atalanta-Napoli 3-1: Gasperini elimina Gattuso al “Gewiss Stadium”, la Dea vola in finale con la Juventus (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Napoli è fuori dalla Coppa Italia.Missione compiuta per l'Atalanta che strappa il pass della finale, imponendosi sul Napoli con il risultato di 3 a 1, nella sfida andata in scena questa sera al "Gewiss Stadium". Ad aprire le danze è la rete di Zapata dopo appena 10 minuti di gioco, Pessina raddoppia al 16°, Lozano accorcia nella ripresa, ma a chiudere le danze è il numero 32 nerazzurro che firma al 78° il gol del definitivo 3-1. Nell'ultimo atto della competizione, la Dea, affronterà la Juventus di Andrea Pirlo il prossimo 19 maggio. Leggi su mediagol (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ilè fuori dalla.Missione compiuta per l'che strappa il pass della, imponendosi sulcon il risultato di 3 a 1, nella sfida andata in scena questa sera al "". Ad aprire le danze è la rete di Zapata dopo appena 10 minuti di gioco, Pessina raddoppia al 16°, Lozano accorcia nella ripresa, ma a chiudere le danze è il numero 32 nerazzurro che firma al 78° il gol del definitivo 3-1. Nell'ultimo atto della competizione, la Dea, affronterà ladi Andrea Pirlo il prossimo 19 maggio.

