Controllore becca un’immigrata che non timbra il biglietto e la riprende La sinistra lo mette in croce Video

Lecco, 10 feb – E' diventato immediatamente virale il Video di un Controllore di Lecco, immortalato mentre riprendeva severamente un'immigrata dopo averla sorpresa a timbrare il biglietto solo dopo il suo arrivo sull'autobus. Il Controllore sgrida l'immigrata «Al Paese vostro non fate queste cose, solo in Italia vi permettete di farle. La differenza è che là vi tagliano le mani quando sbagliate e qua ve ne approfittate. Avete trovato l'America in Italia», così il Controllore si sfoga con la straniera. Lo riporta Il Corriere. L'uomo è evidentemente esasperato. Il comportamento della donna ha innescato la sua reazione scomposta: forse la «furbata» è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, dovendo egli avere ...

Ariel2575 : RT @IlPrimatoN: «Al Paese vostro non fate queste cose, solo in Italia vi permettete di farle!» - IlPrimatoN : «Al Paese vostro non fate queste cose, solo in Italia vi permettete di farle!» -

