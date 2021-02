Controlli a tappeto a Roma: droga nascosta nella scatola delle scarpe e dietro un muro, i dettagli (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Continuano senza sosta i Controlli antidroga dei Carabinieri del Gruppo di Roma. Due persone arrestate e una denunciata con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: questo l’esito delle verifiche nelle ultime ore. Controlli antidroga a Roma In via Recanati, all’incrocio con via Morrovalle, i Carabinieri della Stazione Roma San Basilio hanno arrestato un 34enne Romano, senza occupazione e con precedenti, sorpreso mentre nascondeva una bustina, contenente 8 dosi di cocaina, dietro un muretto ai margini della carreggiata. La droga è stata recuperata e sequestrata mentre l’arrestato è stato portato e trattenuto in caserma, in attesa del rito direttissimo. In via Palmiro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Continuano senza sosta iantidei Carabinieri del Gruppo di. Due persone arrestate e una denunciata con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: questo l’esitoverifiche nelle ultime ore.antiIn via Recanati, all’incrocio con via Morrovalle, i Carabinieri della StazioneSan Basilio hanno arrestato un 34enneno, senza occupazione e con precedenti, sorpreso mentre nascondeva una bustina, contenente 8 dosi di cocaina,un muretto ai margini della carreggiata. Laè stata recuperata e sequestrata mentre l’arrestato è stato portato e trattenuto in caserma, in attesa del rito direttissimo. In via Palmiro ...

