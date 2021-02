Conte mostra il dito medio alla panchina della Juventus (Di mercoledì 10 febbraio 2021) E' stato un Juventus-Inter agitato quello che si è vissuto nella semifinale di ritorno allo Stadium (partita terminata 0-0 con qualificazione della Juventus alla finale). Al momento dei rientro negli spogliatoi per la pausa Antonio Conte ha mostrato il dito medio ai componenti della panchina bianconera dopo che per tutto il primo tempo i due gruppi si erano punzecchiati a distanza. Un gesto accompagnato, secondo alcune testimonianze, anche da qualche espressione poco garbata. A fine gara la risposta di Agnelli, pescato dalle telecamere nell'atto di insultare Conte che poi, nelle interviste, ha chiesto "rispetto ed educazione" da parte degli avversari. Una scena nel complesso poco edificante nella ... Leggi su panorama (Di mercoledì 10 febbraio 2021) E' stato un-Inter agitato quello che si è vissuto nella semifinale di ritorno allo Stadium (partita terminata 0-0 con qualificazionefinale). Al momento dei rientro negli spogliatoi per la pausa Antoniohato ilai componentibianconera dopo che per tutto il primo tempo i due gruppi si erano punzecchiati a distanza. Un gesto accompagnato, secondo alcune testimonianze, anche da qualche espressione poco garbata. A fine gara la risposta di Agnelli, pescato dalle telecamere nell'atto di insultareche poi, nelle interviste, ha chiesto "rispetto ed educazione" da parte degli avversari. Una scena nel complesso poco edificante nella ...

