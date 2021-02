Conte ad Agnelli: "suca". La risposta del presidente Juve: "stai zitto cogl…e" (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sulla Gazzetta il racconto della lite tra il tecnico dell'Inter e il patron bianconero. Uno scontro proseguito negli spogliatoi e che ha coinvolto anche i giocatori Gazzetta: Conte ha urlato ad Agnelli "suca", il presidente ha risposto con "stai zitto cogl…e" La Gazzetta dello Sport racconta i dettagli della lite di ieri sera tra Conte e Agnelli. "Partiamo dalla ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sulla Gazzetta il racconto della lite tra il tecnico dell'Inter e il patron bianconero. Uno scontro proseguito negli spogliatoi e che ha coinvolto anche i giocatori Gazzetta:ha urlato ad", ilha risposto con "" La Gazzetta dello Sport racconta i dettagli della lite di ieri sera tra. "Partiamo dalla ...

capuanogio : Ricapitolando, le “fonti #Juventus” non avevano raccontato balle sul dito medio di #Conte e quella di #Agnelli è st… - FBiasin : #Conte e #Agnelli nel 2014 si sono lasciati bene. - Gazzetta_it : Agnelli scatenato a fine partita: 'Vaff... Cogl...'. Ce l'aveva con Conte? #JuveInter - alemante : RT @capuanogio: Ricapitolando, le “fonti #Juventus” non avevano raccontato balle sul dito medio di #Conte e quella di #Agnelli è stata una… - GoodmanSaal : RT @RiccardoMarra: Prima #Lukaku vs #Ibra, stasera #Agnelli vs #Conte. E poi dicono che la #CoppaItalia non interessa a nessuno. #JuveInter -