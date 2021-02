Consultazioni, i sindacati a Draghi: «Prorogare il blocco dei licenziamenti». Incontro Berlusconi-Salvini: «Nessun veto al governo» – La diretta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Chiuso il secondo giro di Consultazioni con i partiti, oggi, 10 febbraio, Mario Draghi ha ricevuto sindacati e imprese. Il calendario è fitto di incontri: stamattina il presidente del Consiglio incaricato è stato a colloquio con la conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, Anci e Upi e a seguire con Abi, Ania, Confindustria, Confapi e i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Unioncamere. Nel pomeriggio prosegue con altre sei associazioni di categoria, almeno fino alle 18.15. La priorità dei sindacati è chiara: la proroga del blocco dei licenziamenti e della cassa Covid. Furlan (Cisl): «Prorogare blocco dei licenziamenti e cassa Covid» «Abbiamo illustrato al professor Draghi ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Chiuso il secondo giro dicon i partiti, oggi, 10 febbraio, Marioha ricevutoe imprese. Il calendario è fitto di incontri: stamattina il presidente del Consiglio incaricato è stato a colloquio con la conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, Anci e Upi e a seguire con Abi, Ania, Confindustria, Confapi e iCgil, Cisl, Uil, Ugl e Unioncamere. Nel pomeriggio prosegue con altre sei associazioni di categoria, almeno fino alle 18.15. La priorità deiè chiara: la proroga deldeie della cassa Covid. Furlan (Cisl): «deie cassa Covid» «Abbiamo illustrato al professor...

