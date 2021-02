Consultazioni, Draghi vede le parti sociali. La conferma: «Ci sarà il ministero della Transizione ecologica» – La diretta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Chiuso il secondo giro di Consultazioni: oggi, 10 febbraio, Mario Draghi ha ricevuto sindacati e imprese. Ora l’attesa è tutta per i prossimi passi che deciderà di fare il presidente incaricato e per il voto su Rousseau per gli iscritti e le iscritte al Movimento 5 Stelle: consultazione prevista – ora c’è l’annuncio ufficiale – per domani 11 febbraio. Nel frattempo il fondatore Beppe Grillo sembra aver ottenuto un primo risultato nella partita per la formazione del prossimo governo. «La buona notizia è che ci sarà un ministero della Transizione ecologica», dice la presidente del Wwf Italia Donatella Bianchi, alla fine dell’incontro della delegazione degli ambientalisti con il premier incaricato. «Un’ottima notizia. Un’importante ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Chiuso il secondo giro di: oggi, 10 febbraio, Marioha ricevuto sindacati e imprese. Ora l’attesa è tutta per i prossimi passi che deciderà di fare il presidente incaricato e per il voto su Rousseau per gli iscritti e le iscritte al Movimento 5 Stelle: consultazione prevista – ora c’è l’annuncio ufficiale – per domani 11 febbraio. Nel frattempo il fondatore Beppe Grillo sembra aver ottenuto un primo risultato nellata per la formazione del prossimo governo. «La buona notizia è che ciun», dice la presidente del Wwf Italia Donatella Bianchi, alla fine dell’incontrodelegazione degli ambientalisti con il premier incaricato. «Un’ottima notizia. Un’importante ...

fattoquotidiano : Berlusconi alle consultazioni con Draghi ma mai in udienza. Negli ultimi 5 mesi chiesti 8 rinvii per motivi di salu… - berlusconi : Arrivato a Roma: parteciperò alle consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato, professor Mario Draghi. - Mov5Stelle : Per chi se le fosse perse, ecco le dichiarazioni della delegazione #M5S a seguito delle consultazioni con il Presid… - enzo_pagnotta : RT @CislNazionale: #Consultazioni, il Presidente incaricato Mario #Draghi incontra oggi, #10febbraio, a @Montecitorio i rappresentanti di #… - VFrittelloni : RT @Legambiente: #Consultazioni a #Montecitorio: @Legambiente @Greenpeace_ITA e @WWFitalia ricevuti da Mario #Draghi 'Accogliamo con sodd… -