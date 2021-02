Consultazioni, Draghi incontra le parti sociali. Grillo chiede un super ministero per la transizione ecologica. M5S sospende voto su Rousseau (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ultimi colloqui per il presidente incaricato, appuntamento con i rappresentanti delle categorie produttive, dei sindacati, delle autonomie locali e dell' ambientalismo Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ultimi colloqui per il presidente incaricato, appuntamento con i rappresentanti delle categorie produttive, dei sindacati, delle autonomie locali e dell' ambientalismo

fattoquotidiano : Berlusconi alle consultazioni con Draghi ma mai in udienza. Negli ultimi 5 mesi chiesti 8 rinvii per motivi di salu… - berlusconi : Arrivato a Roma: parteciperò alle consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato, professor Mario Draghi. - marcotravaglio : SOLO POSTI IN PIEDI - Più avanzano le consultazioni, più empatizziamo con Mario Draghi. Inondato dalla saliva dei l… - sciltian : RT @esposito18669: Comunque mentre #draghi inizia il secondo giro di consultazioni a me torna in mente che hanno speso 500ml di € per i ban… - menomm : RT @Montecitorio: #Consultazioni, il Presidente incaricato Mario #Draghi incontra a #Montecitorio i rappresentanti di ABI e @aniaufficiale.… -