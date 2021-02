Coniugi di Bolzano, le parole choc della sorella di Benno Neumair: “Ecco perché ho paura” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Coniugi di Bolzano, la sorella di Benno Neumair avanza i suoi timori. Dopo il ritrovamento del cadavere di Laura Perselli e degli scarponcini di Peter, proseguono le ricerche sull’Adige. Al contempo gli inquirenti continuano a fare chiarezza sull’omicidio plurimo di Bolzano. Avanza l’ipotesi che Peter e Laura Perselli sarebbero stati uccisi in tempi diversi. Benno dal carcere si professa ancora una volta innocente. Il dettaglio dei telefonini dei Coniugi sarebbe in linea con l’ipotesi avanzata dagli inquirenti: i due sarebbero stati uccisi in tempi diversi. Infatti i telefonini del padre e della madre di Benno risultano essere stati spenti in orari diversi: circa alle 17.30 quello di lui e attorno alle 21.30 quello ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021)di, ladiavanza i suoi timori. Dopo il ritrovamento del cadavere di Laura Perselli e degli scarponcini di Peter, proseguono le ricerche sull’Adige. Al contempo gli inquirenti continuano a fare chiarezza sull’omicidio plurimo di. Avanza l’ipotesi che Peter e Laura Perselli sarebbero stati uccisi in tempi diversi.dal carcere si professa ancora una volta innocente. Il dettaglio dei telefonini deisarebbe in linea con l’ipotesi avanzata dagli inquirenti: i due sarebbero stati uccisi in tempi diversi. Infatti i telefonini del padre emadre dirisultano essere stati spenti in orari diversi: circa alle 17.30 quello di lui e attorno alle 21.30 quello ...

