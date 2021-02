Congiunzione Venere - Giove, spettacolo all'alba: come vederlo in diretta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Alle prime luci di Giovedì 11 febbraio sarà possibile ammirare i due pianeti: ecco i consigli per assistere all'evento in completa sicurezza Leggi su today (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Alle prime luci didì 11 febbraio sarà possibile ammirare i due pianeti: ecco i consigli per assistere all'evento in completa sicurezza

EffettoFrank : RT @AndFranchini: Congiunzione Venere-Giove, giovedì 11 febbraio: come vedere lo spettacolo in diretta - AndFranchini : Congiunzione Venere-Giove, giovedì 11 febbraio: come vedere lo spettacolo in diretta - Astronza : La Luna Nuova va a formare congiunzione con Sole, Mercurio, Venere, Giove e Saturno, nel segno dell’Acquario. Pensa… - angheran70 : A distanza di un periodo lunare la poligonale sensu Bendandi degenera in una retta, la sovrapposizione col vettore… - Lucelettra1 : @mery01727017 @sandrasvojce No non credo.. secondo me il peggio (dicembre) è passato.. ora Dayane sarà molto stabil… -