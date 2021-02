Confindustria Caserta, “Be digital”: c’è il webinar sul mondo dei social (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Si intitola “Comunicare con i social” il webinar in programma venerdì 12 febbraio alle ore 17 e organizzato e promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Caserta nell’ambito del ciclo di incontri “BE digital”. L’iniziativa si propone di fornire alle aziende (associate e non), attraverso le testimonianze dirette degli imprenditori, spunti sul tema della comunicazione digitale. All’incontro online, introdotto dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Caserta, Pasquale Lama, parteciperanno i Presidenti dei Giovani Imprenditori di Napoli e Salerno, Alessandro Di Ruocco e Marco Gambardella, e i delegati al Marketing e alla Comunicazione dei Giovani Imprenditori di Caserta, Salerno e Napoli, Emanuele Adelini, Mariella D’Amico e Carla ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Si intitola “Comunicare con i” ilin programma venerdì 12 febbraio alle ore 17 e organizzato e promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori dinell’ambito del ciclo di incontri “BE”. L’iniziativa si propone di fornire alle aziende (associate e non), attraverso le testimonianze dirette degli imprenditori, spunti sul tema della comunicazionee. All’incontro online, introdotto dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di, Pasquale Lama, parteciperanno i Presidenti dei Giovani Imprenditori di Napoli e Salerno, Alessandro Di Ruocco e Marco Gambardella, e i delegati al Marketing e alla Comunicazione dei Giovani Imprenditori di, Salerno e Napoli, Emanuele Adelini, Mariella D’Amico e Carla ...

