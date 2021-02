Conferenza stampa Inzaghi: «Col Bologna ce la giocheremo. Gaich ci sarà» (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Filippo Inzaghi ha parlato in vista della partita di venerdì contro il Bologna Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato in Conferenza stampa in vista della trasferta di venerdì contro il Bologna. Bologna – «Loro hanno Soriano, Orsolini, Sansone, Palacio. Non possiamo pensare a un solo calciatore. Per me deve essere motivo di grande soddisfazione affrontare il Bologna con gli stessi punti. Abbiamo già fatto un’ottima partita all’andata soffrendo, ma ce la possiamo giocare con chiunque come già dimostrato». SORIANO – «Sono felice di aver portato a Bologna calciatori come Soriano e Sansone. Penso che Soriano sia il calciatore più pericoloso, anche se in avanti ci sono altri elementi di grande classe». Gaich ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Filippoha parlato in vista della partita di venerdì contro ilFilippo, allenatore del Benevento, ha parlato inin vista della trasferta di venerdì contro il– «Loro hanno Soriano, Orsolini, Sansone, Palacio. Non possiamo pensare a un solo calciatore. Per me deve essere motivo di grande soddisfazione affrontare ilcon gli stessi punti. Abbiamo già fatto un’ottima partita all’andata soffrendo, ma ce la possiamo giocare con chiunque come già dimostrato». SORIANO – «Sono felice di aver portato acalciatori come Soriano e Sansone. Penso che Soriano sia il calciatore più pericoloso, anche se in avanti ci sono altri elementi di grande classe»....

