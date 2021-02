Concorso straordinario | esito tampone all’ingresso? Indicazioni per chi sostiene prova in zona rossa e chi si sposta da zona rossa NOTA Ministero

Ultime Notizie dalla rete : Concorso straordinario

Comunicato Gilda - "Tra cinque giorni riprenderanno il via le prove scritte delinterrotte a novembre, ma dal ministero dell'Istruzione non è ancora arrivata alcuna indicazione in merito all'obbligo per i partecipanti di presentarsi con il referto del ...... per i quali sono previste: - Assunzione immediata, nel limite dei posti vacanti e disponibili, nel piano assunzionale; - Ammissione alper titoli e prova orale ...Precariato docenti, il vice presidente della Commissione Cultura al Senato, Mario Pittoni presenta il piano di reclutamento e stabilizzazione precari.Via libera da parte del Comitato tecnico scientifico alla ripresa del concorso straordinario per l’immissione in ruolo di 32mila docenti che abbiano insegnato almeno tre anni nella scuola secondaria: ...