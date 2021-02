Concorso fotografico sul Carnevale a Udine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) C’è tempo fino al 16 febbraio per partecipare alla prima edizione del Contest fotografico “CarnevaLibrando”, l’iniziativa ideata dal Comune di Udine per celebrare il Carnevale 2021, che mette in palio buoni libro dal valore di 40 euro ciascuno, spendibili presso le librerie del circuito “Librerie in Comune”. Aderire all’iniziativa è facilissimo: basta inviare, tramite l’apposito form, disponibile sul sito del Comune una foto con un soggetto vestito con un costume Carnevalesco ispirato ad uno dei seguenti temi: “Io resto a casa!” (costumi realizzati utilizzando materiali di uso comune o di riciclo e facilmente reperibili tra le mura domestiche); “Scappato dallo zoo” (travestimento da animale); “Saranno famosi” (costumi ispirati a personaggi famosi delle fiabe o della realtà); “Giro del mondo in costume” (abiti ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) C’è tempo fino al 16 febbraio per partecipare alla prima edizione del Contest“CarnevaLibrando”, l’iniziativa ideata dal Comune diper celebrare il2021, che mette in palio buoni libro dal valore di 40 euro ciascuno, spendibili presso le librerie del circuito “Librerie in Comune”. Aderire all’iniziativa è facilissimo: basta inviare, tramite l’apposito form, disponibile sul sito del Comune una foto con un soggetto vestito con un costumesco ispirato ad uno dei seguenti temi: “Io resto a casa!” (costumi realizzati utilizzando materiali di uso comune o di riciclo e facilmente reperibili tra le mura domestiche); “Scappato dallo zoo” (travestimento da animale); “Saranno famosi” (costumi ispirati a personaggi famosi delle fiabe o della realtà); “Giro del mondo in costume” (abiti ...

