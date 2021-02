Concorsi pubblici 2021 e Covid | il nuovo protocollo per la ripartenza delle selezioni

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dal 15 febbraio ripartono i. A disporre laera stato il DPCM del 14 gennaioche, all’art. 1 comma 10 afferma: “A decorrere dal 15 febbraiosono consentite le prove selettive deibanditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e validati dal Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile”. La validazione di questi protocolli da parte del CTS è finalmente arrivata, a partire dal 15 febbraioi ...

La documentazione è presente sul sito del Comune di Pistoia nella sezione Bandi di gara e, oppure può essere visionata negli uffici lavorie patrimonio previo appuntamento ...Dal 15 febbraio ripartono i concorsi pubblici 2021. A disporre la ripartenza era stato il DPCM del 14 gennaio 2021 che, all'art. 1 comma 10 afferma: "A LeggiOggi ...In settimana il via libera all'iniziativa che ieri sera è stata deliberata in giunta. Intanto l'Atm riavvia il concorso per 30 autisti under29: faranno esami online ...