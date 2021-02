“Con la showgirl da poco single”. Stefano De Martino, la vita va avanti anche per lui. E già si parla di nuova fidanzata (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Stefano De Martino, tra tanti flirt scappa fuori anche ‘lei’. Tanti i pettegolezzi che continuano a girare intorno al nome dell’ex marito dell’argentina. Negli scorsi mesi si vociferava della relazione tra Stefano e la modella Maria Carla Boscono, ma ancor prima con la showgirl Mariana Rodriguez, senza dimenticare anche la ballerina del cast di Made in sud e il grido allo scandalo con Alessia Marcuzzi. Tutto smentito, ma oggi una novità in più. Da marzo scorso, mese della separazione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, i paparazzi sono andati in cerca dello scoop, nel vero senso della parola. Il conduttore, ormai libero sulla piazza, non poteva che cominciare a guardarsi un po’ intorno, anche alla luce del nuovo amore della sua ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021)De, tra tanti flirt scappa fuori‘lei’. Tanti i pettegolezzi che continuano a girare intorno al nome dell’ex marito dell’argentina. Negli scorsi mesi si vociferava della relazione trae la modella Maria Carla Boscono, ma ancor prima con laMariana Rodriguez, senza dimenticarela ballerina del cast di Made in sud e il grido allo scandalo con Alessia Marcuzzi. Tutto smentito, ma oggi una novità in più. Da marzo scorso, mese della separazione traDee Belen Rodriguez, i paparazzi sono andati in cerca dello scoop, nel vero senso della parola. Il conduttore, ormai libero sulla piazza, non poteva che cominciare a guardarsi un po’ intorno,alla luce del nuovo amore della sua ...

luckymia3 : @adiafora_ È un attore turco. Ignoro in quale serie reciti ma evidentemente da qualche parte lo fa perché le italia… - BlastingItalia : Confermata la dolce attesa di Belen con le prime dichiarazioni della showgirl e di Antonino Spinalbese: 'Penso sarà… - dedaIux : Andiamo a vedere quale attrice / showgirl con esperienze in tv si trova attualmente a Zurigo dopo il blocco degli E… - _neardeath : Per me la Farfalla è Jessica Morlacchi, a Tale&Quale Show ha dimostrato di essere una bravissima cantante, ma anche… - Aboutmytrip : #quellavoltacheDraghi fece un governo a maggioranza femminile. Con Donne competenti e non showgirl! -