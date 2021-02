«Comunisti come fascisti». L’Anpi Genova si ribella (Di giovedì 11 febbraio 2021) «Ai cancelli di Auschwitz si presentarono i soldati dell’Armata Rossa: non certo i consiglieri del centrodestra». Non usa mezzi termini L’Anpi di Genova per denunciare l’ordine del giorno che equipara nazifascismo e comunismo. Lo ha approvato martedì scorso il consiglio comunale. Il testo, presentato da Mario Mascia (Forza Italia), impegna sindaco e giunta ad aderire all’anagrafe antifascista istituita dal Comune di Stazzema e poi, appena più in basso, a «promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare contro la propaganda … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 11 febbraio 2021) «Ai cancelli di Auschwitz si presentarono i soldati dell’Armata Rossa: non certo i consiglieri del centrodestra». Non usa mezzi terminidiper denunciare l’ordine del giorno che equipara nazifascismo e comunismo. Lo ha approvato martedì scorso il consiglio comunale. Il testo, presentato da Mario Mascia (Forza Italia), impegna sindaco e giunta ad aderire all’anagrafe antifascista istituita dal Comune di Stazzema e poi, appena più in basso, a «promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare contro la propaganda … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Mariang47614228 : RT @rrico_e: @MeNeFrego___ Non mi risulta vi siano sopravvissuti. Al limite ci sono i parenti delle vittime, e anche qui son pochi. Bisogna… - patrikscaria62 : @Piermari_Basile lamorgese come i comunisti di tito. - patrikscaria62 : @FaticoniPiero lamorgese come i comunisti di tito. - patrikscaria62 : @cristalaltea lamorgese come i comunisti di tito. - patrikscaria62 : @a_meluzzi lamorgese come i comunisti di tito. -