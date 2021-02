Comuni fino a 5mila abitanti, approvato emendamento su terzo mandato sindaci (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “approvato a larghissima maggioranza l’emendamento del PD che prevede il terzo mandato per i sindaci dei Comuni fino a 5000 abitanti. Una norma di buonsenso che riguarda 210 Comuni siciliani in cui i cittadini possono rieleggere i sindaci che hanno ben operato”. Lo dichiara il deputato e segretario regionale del Partito Democratico, Anthony Barbagallo, dopo Leggi su ilmattinodisicilia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “a larghissima maggioranza l’del PD che prevede ilper ideia 5000. Una norma di buonsenso che riguarda 210siciliani in cui i cittadini possono rieleggere iche hanno ben operato”. Lo dichiara il deputato e segretario regionale del Partito Democratico, Anthony Barbagallo, dopo

DisinFak : @Libero_official Usano la piattaforma Rousseau per 'dimostare' ai comuni mortali che sono vicini a loro, ma per le… - simonegheri : RT @AnciToscana: #COVID19 La Campagna 'Territori Sicuri' a @TerranuovaBni dal 13 al 15 febbraio, per i cittadini screening con tampone grat… - AnciToscana : #COVID19 La Campagna 'Territori Sicuri' a @TerranuovaBni dal 13 al 15 febbraio, per i cittadini screening con tampo… - VITAnonprofit : Afmal, causa pandemia prevenzione su Fb e aiuti alimentari - Griburius : @RosaMDiGiorgi Al di là dei soliti luoghi comuni di facile presa, se la rotta è così straordinariamente chiara per… -