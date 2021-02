Come prenotare il vaccino Covid 19 tramite piattaforma Poste Italiane online (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ora si può prenotare il vaccino Covid anche online grazie a una piattaforma realizzata da Poste Italiane. D’altra parte, tale modalità è stata implementata al momento solo in alcune regioni. Come si svolge la procedura. Coronavirus ultime notizie: numero vaccini e richiami al 9 febbraio 2021 Prenotazione vaccino Covid online: dove si può fare? Al momento la prenotazione per il vaccino Covid attraverso la piattaforma online realizzata da Poste Italiane può essere effettuata solo in alcune regioni Italiane ma nei prossimi giorni la possibilità sarà estesa a tutto il ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ora si puòilanchegrazie a unarealizzata da. D’altra parte, tale modalità è stata implementata al momento solo in alcune regioni.si svolge la procedura. Coronavirus ultime notizie: numero vaccini e richiami al 9 febbraio 2021 Prenotazione: dove si può fare? Al momento la prenotazione per ilattraverso larealizzata dapuò essere effettuata solo in alcune regionima nei prossimi giorni la possibilità sarà estesa a tutto il ...

