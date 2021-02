Come Beppe Grillo può fermare (o rallentare) la marcia del governo Draghi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il rinvio del voto su Rousseau complica i piani del premier incaricato, che voleva salire al Colle domani per sciogliere la riserva e annunciare i ministri. Il tempo servirebbe a convincere gli ... Leggi su today (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il rinvio del voto su Rousseau complica i piani del premier incaricato, che voleva salire al Colle domani per sciogliere la riserva e annunciare i ministri. Il tempo servirebbe a convincere gli ...

LaCastelliM5s : Il @Mov5Stelle è prima di tutto una grande comunità. Anche questa volta, come abbiamo sempre fatto fino ad oggi, in… - fattoquotidiano : Il ritorno di Beppe Grillo alla guida del M5s nel momento più difficile: come è cambiato e perché resta lui il gara… - Davide : Sono incantato dall’incontestata leggerezza con cui Beppe Grillo a seconda di come si sveglia si allontana dalla po… - Stefano173456 : Oggi in merito al voto su Rousseau non scriverò nulla. Ho già anticipato ieri le mie intenzioni che con piacere a t… - francescocantin : @beppe_grillo Sarebbe interessante capire cosa ti ha reso ricattabile e come ti tengono per le palle al punto di pr… -