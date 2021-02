Collovati | ' Inter | scudetto o fallimento Conte - Agnelli? Imbarazzante'

Gazzetta_it : .@FulvioCollovati: '#Inter, senza #scudetto è un #fallimento. #Conte-#Agnelli? Imbarazzante...' - Nat91474979 : @settecoppesette @RandagioRosNer Canutì , Pasinato e Serena in prestito dall’Inter x Collovati ! Farina che conosce… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: .@FulvioCollovati: '#Inter, senza #scudetto è un #fallimento. #Conte-#Agnelli? Imbarazzante...' - junews24com : Conte-Agnelli, Collovati: «Imbarazzante quanto successo in Juve-Inter» - - ilcirotano : Collovati: 'Inter, senza scudetto è un fallimento. Conte-Agnelli? Imbarazzante...' - -

Ultime Notizie dalla rete : Collovati Inter

Ma non vincere lo scudetto, per l', a questo punto sarebbe un fallimento?Una versione confermata da Caterina, amica e moglie del campione del Mondo e dell', intervenuta dopo la rivelazione di Elvira . Gelo in studio dopo le affermazioni di Elvira contro ...Fa sempre discutere la lite verbale tra Agnelli e Conte dopo Juve-Inter di Coppa Italia: il pensiero sull'accaduto di Collovati ...Cosa succederebbe se i nerazzurri, dopo essere usciti da Champions League e Coppa Italia, non riuscissero a chiudere al primo posto in campionato? Ne parliamo con l'ex difensore nerazzurro e con il gi ...