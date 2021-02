Colle e Draghi decidono i ministri Pronta la carica dei delusi. I nomi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Su un punto ci sono pochi dubbi in vista della nascita del governo di "alto profilo". Come Affaritaliani.it scrive dal primo giorno dell'incarico all'ex presidente della Banca Centrale Europea, a scegliere i ministri saranno unicamente Mario Draghi e il Capo dello Stato Sergio Mattarella, applicando così "alla lettera" l'articolo 92 della Costituzione. Anche i nomi... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 11 febbraio 2021) Su un punto ci sono pochi dubbi in vista della nascita del governo di "alto profilo". Come Affaritaliani.it scrive dal primo giorno dell'incarico all'ex presidente della Banca Centrale Europea, a scegliere isaranno unicamente Marioe il Capo dello Stato Sergio Mattarella, applicando così "alla lettera" l'articolo 92 della Costituzione. Anche i... Segui su affaritaliani.it

NicolaPorro : Il programma, il Colle, la Troika: 3?? motivi per cui il sostegno a Draghi è la prima mossa azzeccata di Salvini da… - tg2rai : Chiuse le consultazioni il Premier incaricato Draghi di nuovo al lavoro a Montecitorio, pronto a sciogliere la rise… - NicolaPorro : Il rischio secondo @Capezzone: che le pressioni dei partiti o quelle del Colle inducano #Draghi a una scelta sbagli… - buronjek : RT @tg2rai: Chiuse le consultazioni il Premier incaricato Draghi di nuovo al lavoro a Montecitorio, pronto a sciogliere la riserva. Al Col… - millywo : @Rinaldi_euro Di Draghi ok ma di chi gli sta dietro, NO ?? Sbaglia !!!! Non sottovalutate il Colle ! Lo DEVE tenere… -