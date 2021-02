ImprontaUnika : Coca-Cola ritiro immedito dal mercato per possibile presenza di vetro: i lotti interessati - claramedinam : Coca-cola station kkkkkk namoral - MorrisDantonio2 : @Rossadisera_ Beh,se li accompagni con la COCA-COLA può succedere..! - MKT_INS : Coca Cola ha archiviato il quarto trimestre 2020 con ricavi netti diminuiti del 5% a 8,6 miliardi di dollari (-3% s… - nakaqian : dono da coca cola -

Ultime Notizie dalla rete : Coca Cola

Da Wall Street si attendono le trimestrali die General Motors, mentre a Piazza Affari quelle di Banca Generali, Unicredit, Illimity, Banca Intermobiliare, Banca Finnat e Banca Sistema. ...ha chiuso il quarto trimestre 2020 con un utile per azione adjusted superiore alle attese (0,47 dollari contro i 42 centesimi del consensus). I ricavi sono diminuiti del 5% a 8,611 ...Il colosso americano delle bevande Coca-Cola chiude il quarto trimestre con un utile netto in calo a 1,46 miliardi di dollari dai 2,04 miliardi dello stesso periodo dell’anno scorso. I ricavi sono sce ...Coca-Cola ha chiuso il quarto trimestre 2020 con un utile per azione adjusted superiore alle attese (0,47 dollari contro i 42 centesimi del consensus).