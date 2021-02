Coca Cola | diversi lotti richiamati dai punti vendita “Cosa potrebbe esserci nelle confezioni” Quali sono

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Ministro della Salute ha richiesto l’immediato ritiro dagli scaffali dei negozi perdivenduta in bottiglie di vetro. A darne notizia è lo stesso Ministero attraverso il suo portale web dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Nel dettaglio, il richiamo riguarda le bottiglie diin vetro da 33 cl vendute inda 24 ciascuna. Il Ministero ,tramite gli avvisi datati 5 febbraio ma pubblicati dal ministero martedì 9 febbraio, spiega che il richiamo si è reso necessario per un possibile rischio fisico per i consumatori. Nel dettaglio, si parla della possibile presenza di corpi estranei nella bevanda analcolica e in partire di filamenti di vetro. Ad ...

Maxi richiamo per la Coca Cola. C'è il rischio che in alcune bottiglie siano presenti dei frammenti di vetro che, se ingeriti, potrebbero risultare pericolosi. A lanciare l'allarme è il Ministero della salute che tra i ...Immediato ritiro dagli scaffali dei negozi per diversi lotti di Coca Cola venduta in bottiglie di vetro. A darne notizia è il Ministero della Salute attraverso il suo portale web dedicato agli Avvisi ...Le bottiglie di Coca-Cola richiamate sono state prodotte da Coca-Cola HBC Italia Srl nello stabilimento di Nogara, in provincia di Verona. L'azienda invita i consumatori in possesso di bottiglie di ve ...