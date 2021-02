Clubhouse su Android (quello sbagliato) è stato scaricato oltre un milione di volte (Di mercoledì 10 febbraio 2021) No, Clubhouse non è disponibile per Android e non si sa quando lo sarà. Le ultime dichiarazioni in merito arrivano direttamente dai due fondatori, Paul Davison e Rohan Seth. «Fin dai primi giorni, abbiamo voluto costruire Clubhouse per tutti», hanno affermato i due, aggiungendo che «con questo in mente siamo entusiasti di iniziare presto a lavorare sulla nostra app per Android e di aggiungere più funzioni di accessibilità e localizzazione in modo che le persone di tutto il mondo possano sperimentare Clubhouse in un modo che sembra loro nativo». Non abbiamo nemmeno un’idea vaga di quando uscirà, quindi, però su Play Store l’app Clubhouse è stata scaricata più di un milione di volte. Quella sbagliata, ovviamente. LEGGI ANCHE >>> La Cina ha ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) No,non è disponibile pere non si sa quando lo sarà. Le ultime dichiarazioni in merito arrivano direttamente dai due fondatori, Paul Davison e Rohan Seth. «Fin dai primi giorni, abbiamo voluto costruireper tutti», hanno affermato i due, aggiungendo che «con questo in mente siamo entusiasti di iniziare presto a lavorare sulla nostra app pere di aggiungere più funzioni di accessibilità e localizzazione in modo che le persone di tutto il mondo possano sperimentarein un modo che sembra loro nativo». Non abbiamo nemmeno un’idea vaga di quando uscirà, quindi, però su Play Store l’appè stata scaricata più di undi. Quella sbagliata, ovviamente. LEGGI ANCHE >>> La Cina ha ...

giornalettismo : L'errore può starci all'inizio ma oltre un milione di volte è davvero tanto, considerato che gli indizi ci sono tut… - ElianaCorti : @luca_barra Come Android mi devo sentire discriminata? #Clubhouse - CrisAvalon : @IlContiAndrea @FQMagazineit @claudoe ormai chi non ha l'Iphone non può sapere più nulla! io proporrei a tutti gli… - borsainside : #Clubhouse solo su Apple per per ora ma presto può arrivare anche su #Android - giacomoclo : Il motivo per cui #Clubhouse è disponibile solo per iPhone è semplice: negli Stati Uniti il mercato è diviso così:… -