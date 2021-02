ClubHouse | cresce la febbre per il nuovo social | quando esce su Android?

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ormai èmania. Ildei vocali sta spopolando anche in Italia, ma per ora è disponibile solo per utenti Apple.arriverà anche su? Ildei… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

infoitscienza : Clubhouse cresce di mezzo milione di utenti al giorno - Monica_Torriani : RT @alelomi: Stasera alle 23 vi aspetto qui?? “Un po’ di poesia sennò soffoco ??” con @fulviogiuliani, @RobertaPaliotti, @IgnazioRocco e @BGa… - alelomi : Stasera alle 23 vi aspetto qui?? “Un po’ di poesia sennò soffoco ??” con @fulviogiuliani, @RobertaPaliotti,… -

Ultime Notizie dalla rete : ClubHouse cresce

BlogLive.it

la fruizione audio, non solo associata ai video (92,6%), ma soprattutto ai progetti ... su piattaforme che fanno del dialogo un'esperienza, come la recente introduzione in Italia di, ...... la radio social e la voce, un dato prezioso tra condivisione e tutela Talk online - - > 11 Febbraio 2021 " ore 12:00 - 13:00è l'app del momento. Il numero di iscritti nel mondodi ...Ormai è Clubhouse mania. Il social dei vocali sta spopolando anche in Italia, ma per ora è disponibile solo per utenti Apple. Quando arriverà anche su Android? Il social dei vocali Clubhouse sta ...Il report sulle tendenze degli italiani nell'utilizzo digital nel 2021, sempre più connessi e sempre più presenti sui social network ...