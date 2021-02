Clubhouse, a cosa serve e come usarlo bene (anche per lavoro) (Di mercoledì 10 febbraio 2021) A cosa serve Clubhouse? È possibile imparare a usarlo bene anche per questioni in qualche modo legate al mondo del lavoro? A qualcuno ricorda l’era dei radioamatori, altri, più giovani, lo vedono un po’ come il figlio segreto di Facebook e dei podcast. Clubhouse, il social network del momento, è un po’ tutto questo: evoluzione delle “stanze” dove radioamatori si davano appuntamento quando non c’era internet ma anche nuova ipotesi di socializzazione per sola voce, dove la conversazione prende il posto del selfie (o del lip-sync). anche se Clubhouse è ancora nella fase di stato nascente, c’è chi si chiede cosa ce ne faremo in futuro. Durerà o sarà una moda passeggera? E ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) A? È possibile imparare aper questioni in qualche modo legate al mondo del? A qualcuno ricorda l’era dei radioamatori, altri, più giovani, lo vedono un po’il figlio segreto di Facebook e dei podcast., il social network del momento, è un po’ tutto questo: evoluzione delle “stanze” dove radioamatori si davano appuntamento quando non c’era internet manuova ipotesi di socializzazione per sola voce, dove la conversazione prende il posto del selfie (o del lip-sync).seè ancora nella fase di stato nascente, c’è chi si chiedece ne faremo in futuro. Durerà o sarà una moda passeggera? E ...

vatonutti : E quindi arrivano le stanze in stile Clubhouse anche su Twitter. Incredibile, Zuckerberg arriverà per ultimo in qu… - GiorgiPaola : Io non ho ancora capito cosa sono i #poke e voi mi parlate di #Clubhouse. Un attimino. - annaxstill : qualcunx sa dirmi come funziona clubhouse? vi giuro non capisco cosa si debba fare - federico_dolce : @AnonimoQuadraro io in genere trovo serie difficoltà a cercare informazioni su media tipo video e audio (utube, clu… - Francescoiava : La cosa bella di ClubHouse è che non ci sono ancora io. -