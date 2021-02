Cliff Burton Day | la giornata dedicata al compianto bassista dei Metallica

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) In occasione del compleanno dideideceduto in Svezia nel 1986, ci sarà un evento intitolatoDay condotto da Nicholas Gomez, con ospiti tra cui Fred Cotton, James McDaniel, John Marshall e Harald Oimen. La live celebrativa sarà disponibile sulla piattaforma Twitch dalle ore 19 (orario americano). IlDay è stato instituito nel 2018 grazie all’iniziativa promossa da alcuni ragazzi di Castro Valley, luogo di nascita di. Chi era? Noto per essere uno dei talenti bassistici più noti della scena metal,ha svolto la sua brevissima carriera come ...

In occasione dell'anniversario della nascita di Cliff Burton, è stato organizzato il Cliff Burton Day, evento live per ricordare il musicista. Il musicista californiano perse la vita a bordo del tour bus dei Metallica nel 1986 a soli 24 anni.