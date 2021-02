Cinema: Oscar 2021, 'Due' nella shortlist per il Miglior film internazionale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - Continua la corsa di 'Due', film d'esordio dell'italiano Filippo Meneghetti, che dopo la candidatura al Golden Globe entra anche nella shortlist dell'Oscar 2021 per il Miglior film internazionale, annunciata stanotte dall'Academy. Uscito negli Stati Uniti venerdì scorso (con il titolo Two of Us), 'Due' in pochi giorni ha già collezionato critiche entusiastiche sulle maggiori testate americane: "Tra tante classiche storie d'amore in cui ci si può imbattere", scrive Robert Abele del Los Angeles Times, "non potreste mai trovare qualcosa di così emozionante e commovente come il primo film dell'italiano Filippo Meneghetti". "Imperdibile" sentenzia il decano dei critici Leonard Maltin, mentre per Joe Morgenstern ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - Continua la corsa di 'Due',d'esordio dell'italiano Filippo Meneghetti, che dopo la candidatura al Golden Globe entra anchedell'per il, annunciata stanotte dall'Academy. Uscito negli Stati Uniti venerdì scorso (con il titolo Two of Us), 'Due' in pochi giorni ha già collezionato critiche entusiastiche sulle maggiori testate americane: "Tra tante classiche storie d'amore in cui ci si può imbattere", scrive Robert Abele del Los Angeles Times, "non potreste mai trovare qualcosa di così emozionante e commovente come il primodell'italiano Filippo Meneghetti". "Imperdibile" sentenzia il decano dei critici Leonard Maltin, mentre per Joe Morgenstern ...

Agenzia_Ansa : #Wuhan un anno fa e il virus invade il #cinema. Il miglior horror movie dell'anno? E' un documentario. Firmato dal… - repubblica : È morto l'attore premio Oscar Christopher Plummer - WeCinema : Week end col cinema: Grandi novità da Hollywood? Ben 3 registe in pole position e dopo le nomination dei… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Oscar 2021, svelate le shortlist di 9 categorie: tre film italiani in corsa - TV7Benevento : Cinema: Oscar 2021, 'Due' nella shortlist per il Miglior film internazionale... -