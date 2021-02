Cinema | Italia agli Oscar | cinque volte nelle short list

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos/tografo.it) - L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato lein nove categorie per la 93a edizione degli: documentario, cortometraggio documentario, lungometraggio internazionale, trucco e acconciatura, colonna sonora originale, musica canzone originale, cortometraggio animato, cortometraggio live action ed effetti visivi.le presenzene. 'Notturno' di Gianfranco Rosi , proposto dall'per il miglior film internazionale, non è entrato nella rosa dei quindici semifinai, ma è ancora in corsa nella categoria per il miglior documentario. 'La vita davanti a sé' corre per la colonna sonora di Gabriel Yared ...

... esprime il forte timore che, con le misure attualmente in vigore per il contenimento del coronavirus in, si sviluppi una disaffezione delle persone a recarsi al. "Ormai è un anno che ...... esprime il forte timore che, con le misure attualmente in vigore per il contenimento del coronavirus in, si sviluppi una disaffezione delle persone a recarsi al. 'Ormai è un anno che ...