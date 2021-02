Ciclismo | Richard Carapaz | “Tour de France come obiettivo primario Poi sarò a Tokyo”

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)ha già stilato il suo programma gare per una prima metà di 2021 decisamente impegnativa e ricca di grandissimi obiettivi. La sua stagione partirà tra più di un mese, precisamente dalla Volta Ciclista a Catalunya (22-28 marzo), seguita dal Giro dei Paesi Baschi (5-10 aprile), e tre classiche delle Ardenne tra Olanda e Belgio: Amstel Gold Race (18 aprile), Freccia Vallone (21 aprile) e Liegi-Bastogne-Liegi (25 aprile). Poi arriverà il clou di questa annata e due corse già messe nel mirino:dee Olimpiadi di. “Vogliamo prepararci nel migliore dei modi per il grandedell’anno che è la Grande Boucle – ha affermatoin una dichiarazione audio rilasciata dall’ufficio stampa della sua formazione, la Ineos Grenadiers – La Volta ...

Plugge, Direttore del Team Jumbo - Visma aggiunge: ' Swapfiets è un leader innovativo quando si parla di ciclismo urbano. Il nostro team è rivoluzionario nel modo di lavorare, quindi siamo ... non ha paura di andare all'attacco, non aspetterà le crono ma cercherà delle occasioni in ... grande talento emergente del ciclismo britannico, ma potrebbero essere ripescati anche alcuni dei ...