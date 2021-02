"Chissà cosa vuole dirci". Se pure Lilli Gruber irride Vito Crimi: dramma umano e politico per il grillino (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Anche a Otto e Mezzo, protagonista suo malgrado è Vito Crimi, capo politico a tempo del M5s, impegnato ieri, martedì 9 febbraio, nelle consultazioni con Mario Draghi e impegnato, soprattutto, a cercare di spiegare le piroette dei grillini in questi ultimi giorni di consultazioni. Protagonista anche a Otto e Mezzo perché Crimi, in precedenza a DiMartedì, sempre ieri sera è stato bersagliato da Alessandro Sallusti e poi da Concita De Gregorio. Su La7, invece, tocca a Lilli Gruber, che parlando con Beppe Severgnini fa il punto della giornata politica, con un focus sul M5s. "I grillini sono i più dilaniati. Ma sono anche i più importanti visti i numeri che hanno in Parlamento - premette Lilli la rossa -. Voteranno sulla loro piattaforma Rousseau come hanno fatto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Anche a Otto e Mezzo, protagonista suo malgrado è, capoa tempo del M5s, impegnato ieri, martedì 9 febbraio, nelle consultazioni con Mario Draghi e impegnato, soprattutto, a cercare di spiegare le piroette dei grillini in questi ultimi giorni di consultazioni. Protagonista anche a Otto e Mezzo perché, in precedenza a DiMartedì, sempre ieri sera è stato bersagliato da Alessandro Sallusti e poi da Concita De Gregorio. Su La7, invece, tocca a, che parlando con Beppe Severgnini fa il punto della giornata politica, con un focus sul M5s. "I grillini sono i più dilaniati. Ma sono anche i più importanti visti i numeri che hanno in Parlamento - premettela rossa -. Voteranno sulla loro piattaforma Rousseau come hanno fatto ...

Ultime Notizie dalla rete : Chissà cosa CorSport: in 427 giorni di Gattuso non si è ancora capito cosa sia il Napoli e dove voglia arrivare

...è stata varie cose senza mai riuscire ad esserne una "In 427 giorni non si è ancora ben capito cosa ... Stasera sarà fondamentale segnare e chissà che Gattuso non abbia dei rimpianti, "quello di non ...

'Maurizio Guerci ha due figli segreti', Armando Incarnato e Gemma Galgani contro il cavaliere

Quest'ultima, dopo la discussione, conferma di non voler conoscere Maurizio ma chissà se con l'Incarnato sarà amore! E voi che cosa ne pensate? A presto con nuove news e indiscrezioni con i ...

