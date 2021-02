Chiara Ferragni supporta Britney: “Anche la sua famiglia la sfrutta” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Da brava fan della principessa del pop e sostenitrice del movimento FreeBritney, Chiara Ferragni ha visto il documentario Framing Britney Spears. L’imprenditrice digitale ha espresso il suo supporto alla cantante americana ed ha invitato i suoi follower a vedere il documentario del The New York Times. “Ieri sera ho visto il documentario su Britney Spears e povera ragazza… È stata sfruttata per tutta la sua vita. Però la cosa è ancora più triste perché la sua famiglia, anziché tutelare il suo interesse, pensa solo a sfruttarla ancora e ancora. Spero che possa trovare presto giustizia. Guardate quel documentario”. E proprio in merito alla “giustizia” qualcosa si sta muovendo, perché la madre di Britney, Lynne Spears, ha chiuso al giudice ... Leggi su biccy (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Da brava fan della principessa del pop e sostenitrice del movimento Freeha visto il documentario FramingSpears. L’imprenditrice digitale ha espresso il suo supporto alla cantante americana ed ha invitato i suoi follower a vedere il documentario del The New York Times. “Ieri sera ho visto il documentario suSpears e povera ragazza… È statata per tutta la sua vita. Però la cosa è ancora più triste perché la sua, anziché tutelare il suo interesse, pensa solo arla ancora e ancora. Spero che possa trovare presto giustizia. Guardate quel documentario”. E proprio in merito alla “giustizia” qualcosa si sta muovendo, perché la madre di, Lynne Spears, ha chiuso al giudice ...

StraNotizie : Chiara Ferragni supporta Britney: “Anche la sua famiglia la sfrutta” - lucasprezioso : RT @Nicol0Spears: Chiara Ferragni on Instagram ?? #FreeBritney - ilfusebs : RT @Nicol0Spears: Chiara Ferragni on Instagram ?? #FreeBritney - AnnaxLGxTS : RT @Nicol0Spears: Chiara Ferragni on Instagram ?? #FreeBritney - ChristelleBbk : RT @Nicol0Spears: Chiara Ferragni on Instagram ?? #FreeBritney -