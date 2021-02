"Chi ha le palle". Belen Rodriguez, parole pesantissime: "I potenti che mi corteggiano", il segreto svelato (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Adesso non ci sono più dubbi. Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, haistylist di professione, aspettano un bebè. Mistero sul sesso. Ma lo scoop del settimanale Chi - diretto da Alfonso Signorini - lascia tutti senza fiato. "Sono al quinto mese di gravidanza e sono felicissima. Sento che sarà una bambina", dice la showgirl. "Amo un uomo gentile": le parole di Belen spiazzano tutti. E parla anche Spinalbese, che dice: "Belen è riuscita a tirare fuori quello che avevo dentro, non sono mai stato così protettivo o affettuoso". Per il piccolo Santiago, nato dal matrimonio tra la Rodriguez e Stefano De Martino, arriverà presto un fratellino o una sorellina. L'intervista sul settimanale Chi è da oggi - mercoledì 10 febbraio - in edicola. "Sono un'esteta, apprezzo la bellezza e, quando ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Adesso non ci sono più dubbi.e Antonino Spinalbese, haistylist di professione, aspettano un bebè. Mistero sul sesso. Ma lo scoop del settimanale Chi - diretto da Alfonso Signorini - lascia tutti senza fiato. "Sono al quinto mese di gravidanza e sono felicissima. Sento che sarà una bambina", dice la showgirl. "Amo un uomo gentile": ledispiazzano tutti. E parla anche Spinalbese, che dice: "è riuscita a tirare fuori quello che avevo dentro, non sono mai stato così protettivo o affettuoso". Per il piccolo Santiago, nato dal matrimonio tra lae Stefano De Martino, arriverà presto un fratellino o una sorellina. L'intervista sul settimanale Chi è da oggi - mercoledì 10 febbraio - in edicola. "Sono un'esteta, apprezzo la bellezza e, quando ...

