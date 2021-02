Chi è Anna Maria Bernini? Età, carriera e vita privata della senatrice (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ecco chi è Anna Maria Bernini, età, vita privata e carriera della senatrice Anna Maria Bernini è una senatrice della Repubblica Italiana ed esponente di Forza Italia, è la figlia di un giurista e politico molto conosciuto, Giorgio Bernini. La Bernini è nata il 17 Agosto del 1965 a Bologna, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza ha iniziato la carriera di avvocato. Con il tempo ha iniziato a dedicarsi anche ad una sua grande passione, la politica. È stata eletta per la prima volta alla Camera per il Popolo della Libertà nel 2008, faceva parte del partito guidato da Gianfranco Fini. ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ecco chi è, età,è unaRepubblica Italiana ed esponente di Forza Italia, è la figlia di un giurista e politico molto conosciuto, Giorgio. Laè nata il 17 Agosto del 1965 a Bologna, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza ha iniziato ladi avvocato. Con il tempo ha iniziato a dedicarsi anche ad una sua grande passione, la politica. È stata eletta per la prima volta alla Camera per il PopoloLibertà nel 2008, faceva parte del partito guidato da Gianfranco Fini. ...

