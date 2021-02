“Che stai combinando? Far scoppiare altre bombe…”. Maria Teresa Ruta senza pace. Fuori al GF Vip già se ne parla (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Non c’è proprio pace per Maria Teresa Ruta. Al ‘Grande Fratello Vip’ sta vivendo uno dei momenti più difficili da quando è iniziato il reality show, anche se comunque nelle scorse ore è avvenuto un chiarimento con Tommaso Zorzi. Ma molti concorrenti hanno messo in dubbio la sua sincerità e temono che lei si inventi molti discorsi. Dopo la puntata di lunedì scorso l’influencer di 25 anni aveva addirittura deciso di dormire altrove proprio per non avere nulla a che fare con la conduttrice. Adesso è arrivata una stoccata dall’esterno della Casa più spiata d’Italia. Una punzecchiatura velenosa, della quale al momento lei non ne è a conoscenza. Il popolo della rete ha prontamente risposto a colei che ha attaccato Maria Teresa Ruta, prendendo le difese di quest’ultima. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Non c’è proprioper. Al ‘Grande Fratello Vip’ sta vivendo uno dei momenti più difficili da quando è iniziato il reality show, anche se comunque nelle scorse ore è avvenuto un chiarimento con Tommaso Zorzi. Ma molti concorrenti hanno messo in dubbio la sua sincerità e temono che lei si inventi molti discorsi. Dopo la puntata di lunedì scorso l’influencer di 25 anni aveva addirittura deciso di dormire altrove proprio per non avere nulla a che fare con la conduttrice. Adesso è arrivata una stoccata dall’esterno della Casa più spiata d’Italia. Una punzecchiatura velenosa, della quale al momento lei non ne è a conoscenza. Il popolo della rete ha prontamente risposto a colei che ha attaccato, prendendo le difese di quest’ultima. ...

GrandeFratello : ... ma... stai a vedere che Andrea Zenga ed Andrea Zelletta diventano veramente parenti... ?? ?? #GFVIP - tancredipalmeri : Non volevo crederci, ma effettivamente amici di fede juventina mi fanno notare che Andrea Agnelli sembra dire in di… - LauraPausini : 8 febbraio 2021 8 anni di vita insieme a te Paola. Non avere mai paura e cresci come stai facendo:felice,curiosa,at… - _aaanto_ : RT @tutticomemily: MTR: 'se poi ti prendi del cinico da Pupo te lo sei cercato' Questo davanti a Dayane e Giulia MRT: tutte le cose che… - AvvPrisco : RT @90ordnasselA: “Ti conviene starci lontano altrimenti è la volta che ti picchio” “Coglione” “Pagliaccio” “Stai zitto pensa a lavorare”… -