Che Dio ci aiuti 6: le anticipazioni della puntata dell'11 febbraio (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Suor Angela dovrà affrontare dure verità e nel frattempo sostenere le sue ragazze nelle scelte di vita che hanno deciso di intraprendere Il successo di "Che Dio ci aiuti 6" è inarrestabile e puntata dopo puntata sale l'hype sui risvolti delle vite dei protagonisti. La prossima puntantà andrà in onda giovedì 11 febbraio alle ore 21:25 nella prima serata di Rai Uno. Come abbiamo già appreso dagli scorsi episodi, nella sua Assisi Suor Angela fa una scoperta circa il grado di parentela con Erasmo e ciò inciderà anche negli episodi successivi. Anche per questo giovedì i protagonisti di "Che Dio ci aiuti 6" si troveranno a fare i conti con le scelte e i bivi della vita. Nel primo episodio (il tredicesimo di questa sesta stagione) intitolato "Pensaci Tu!", Suor Angela e Prima saranno occupati ...

