Che cos' è questo ministero della Transizione ecologica di cui parlano tutti

Leggi su agi

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) AGI - La notizia destinata a dare l'impronta politica alla giornata la dà, a sorpresa, un panda. Appena concluso l'incontro con Mario Draghi è Donatella Bianchi, presidente del Wwf, ad annunciare che "ci sarà un". È la conclusione di un percorso avviato la mattina con una dichiarazione di Beppe Grillo che dal suo blog chiede "un Super-per lafonde le competenze per lo sviluppo economico, l'energia e l'ambiente". Una richiesta che con il passare delle ore e degli eventi assume peso, tanto da diventare l'agobilancia del Sì o del No dei Cinque Stelle al governo Draghi, con buona pace del voto su Rousseau - sospeso in attesa di sviluppi - efronda dei ...