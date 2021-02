Che cosa sono le foibe: il giorno del ricordo per non dimenticare (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nel 2005 è stato istituito il giorno del ricordo delle vittime delle foibe, il 10 febbraio. Ma cosa si intende quando si parla di foibe? Il giorno del ricordo delle vittime dell’eccidio delle foibe è stato istituito nel 2005 ed è proprio oggi 10 febbraio. Ma cosa sono le foibe e cosa è successo? Le foibe in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nel 2005 è stato istituito ildeldelle vittime delle, il 10 febbraio. Masi intende quando si parla di? Ildeldelle vittime dell’eccidio delleè stato istituito nel 2005 ed è proprio oggi 10 febbraio. Maleè successo? Lein L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

RobertoBurioni : E' solo un modello in laboratorio (che non riproduce perfettamente la realtà, quindi cautela), ma sembra che il sie… - borghi_claudio : Arrivato Silvio... partono tutti i maiconlui oddiochefacciamo in casa M5S. Ma si è capito che se c'è UNA possibilit… - pfmajorino : #Salvini ha citato #Ungheria come uno dei riferimenti su immigrazione. Curioso che la cosa non sia particolarmente riportata.. - Ape_Corina : RT @M5S_Europa: L’astensione di #FdI sul #RecoveryFund viene giustificata da #Meloni perché il suo partito è contrario alla #plastictax. Pe… - Elisa34012803 : RT @beatrice_tom: SONO MORTI CENTINAIA DI MEDICI ED INFERMIERI PER FARE IL PROPRIO DOVERE CREDENDO CHE LE MASCHERINE LI AVREBBERO SALVATI E… -